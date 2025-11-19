ЛУКОЙЛ раскрыл свои планы по активам в европейской стране ЛУКОЙЛ подтвердил намерение продать активы в Болгарии

Компания ЛУКОЙЛ в опубликованном на сайте заявлении подтвердила активную работу по продаже своих активов в Болгарии. Российский нефтяной гигант рассчитывает, что этому процессу не будет препятствовать внешнее управление, введенное болгарскими властями.

В заявлении компании подчеркивается, что для завершения сделки по продаже НПЗ, сети АЗС и других активов новому владельцу предпринимаются все необходимые усилия. При этом ЛУКОЙЛ надеется, что внешний управляющий обеспечит стабильную работу активов и бесперебойные поставки топлива на болгарский рынок.

С 17 ноября 2025 года полномочия руководства «ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас» и других структур группы в стране перешли к внешнему управляющему на основании закона, принятого в ноябре. При этом материнская компания LUKOIL International GMBH обладает генеральной лицензией Минфина США, разрешающей подобную продажу до 13 декабря 2025 года.

В ЛУКОЙЛе напомнили, что за более чем 25 лет работы он стал одним из крупнейших инвесторов в болгарскую экономику, вложив свыше $4,5 млрд. В настоящее время ведутся переговоры с несколькими потенциальными покупателями, о результатах которых будет сообщено дополнительно.

Ранее дочерняя компания российского нефтяного гиганта ЛУКОЙЛ Teboil заявила о поэтапном прекращении своей работы на территории Финляндии. Автозаправочные станции Teboil будут закрываться постепенно, по мере распродажи имеющихся запасов топлива. Отмечается, что прием наличных платежей за горючее компания прекратила еще в конце октября.



