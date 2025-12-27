Новый год — 2026
27 декабря 2025 в 09:54

Польшу и Болгарию уличили в желании «оттяпать» земли Украины

Член СВОП Климов: Польша и Болгария присматриваются к землям Украины

Андрей Климов Андрей Климов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Некоторые страны Европейского союза уже начали присматриваться к украинским территориям, заявил член бюро высшего совета партии «Единая Россия», член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климов. По его словам, которые приводит ТАСС, речь идет в том числе о Польше и Болгарии.

Ходили слухи, что Польша заглядывается на ряд земель на западе Украины. Я слышал, что подобные идеи существуют не только в Польше, — заявил Климов.

Климов напомнил, что Крым, Севастополь, Запорожская и Херсонская области, а также Донецкая и Луганская народные республики закреплены в Конституции России как территории страны. Так он ответил на вопрос, в каких границах может сохраниться Украина после завершения специальной военной операции.

Ранее появилась информация, что европейские лидеры представят Украине четкий план гарантий безопасности в январе. Утверждается, что президент Франции Эммануэль Макрон настаивает именно на таком сроке. При этом страны обсуждают данный вопрос уже несколько месяцев.

