Европейские страны в январе представят Украине четкий план гарантий безопасности, пишет Euractiv со ссылкой на источник. По его данным, президент Франции Эммануэль Макрон настаивает на том, чтобы коалиция союзников завершила согласование деталей уже в следующем месяце.

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет, чтобы так называемая коалиция желающих завершила согласование деталей поддержки Украины в следующем месяце, — сказано в материале.

Источники утверждают, что десятки стран во главе с Францией и Великобританией уже несколько месяцев обсуждают, какими именно должны быть будущие гарантии безопасности. Ожидается, что их условия согласуют быстро, после чего Украина получит ясное понимание того, какой будет долгосрочная поддержка.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия хотела бы видеть Украину в статусе дружественной страны. По его мнению, Киев придет к пониманию, поэтому необходимо приложить усилия, чтобы этот момент наступил раньше.

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин между тем отметил, что исход конфликта на Украине невозможно спрогнозировать. По словам главы ведомства, ситуация осложняется поведением Киева, которое он назвал непредсказуемым.