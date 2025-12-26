«Надо, не надо удары»: в Белоруссии оценили поведение руководства Киева Министр обороны Белоруссии Хренин назвал Киев агрессивным и непредсказуемым

Исход конфликта на Украине спрогнозировать невозможно, заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Первый информационный». По словам главы ведомства, ситуация осложняется поведением Киева, которое он назвал непредсказуемыми.

Как и чем он завершится, трудно спрогнозировать. Ведь там <...> непредсказуемое руководство. Разные у них мнения ходят — надо, не надо по нам удары наносить, — отметил Хренин.

Министр также подчеркнул, что западные страны фактически готовятся к военным действиям — они не блефуют. Хренин добавил, что напряженность у границ Белоруссии растет, а руководство соседних государств открыто говорит о вооруженных приготовлениях. Кроме того, уточнил он, бюджеты участников НАТО уже превышают 5% ВВП — это «предвоенный уровень».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Североатлантический необоснованно усиливает военную активность вблизи границ Калининградской области. Дипломат назвала бредом высказывания о возможности блокирования региона НАТО.