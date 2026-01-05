Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 15:29

Путин поручил разработать меры для вовлеченного отцовства

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Михаил Терещенко/ТАСС
Президент России Владимир Путин поручил разработать комплекс мер, направленных на формирование вовлеченного и ответственного отцовства, сообщает пресс-служба Кремля. Задача поставлена правительству совместно с Банком России и региональными властями на 2026 год в рамках преодоления негативных демографических тенденций.

Обеспечить решение в 2026 году следующих ключевых задач: <...> разработки и реализации комплекса мер, направленных на формирование вовлеченного (ответственного) отцовства, — говорится в сообщении.

Поручение также включает стимулирование более активного участия мужчин в создании семьи, уходе за детьми и их воспитании, а также пропаганду здорового образа жизни и сохранение репродуктивного здоровья. Параллельно должна быть актуализирована региональная политика по повышению рождаемости с учетом лучших практик.

Ранее заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов предложил освободить российские семьи от сопутствующих расходов по ипотеке. Он отметил, что текущие затраты на обязательные платежи могут достигать 50 тыс. рублей. Это снижает эффект от льготной государственной программы.

