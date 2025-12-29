В России предложили способ усилить поддержку семей при покупке жилья Депутат Иванов предложил освободить семьи от сопутствующих расходов по ипотеке

Российские семьи следует полностью освободить от сопутствующих расходов по ипотеке, заявил NEWS.ru заместитель председателя Всемирного русского народного собора, депутат Брянской областной думы Михаил Иванов. По его словам, текущие затраты на обязательные платежи могут достигать значительных сумм до 50 тыс. рублей, что снижает эффект от льготной госпрограммы.

Получая господдержку в виде льготной ставки по ипотеке, семьи все равно вынуждены тратить значительные средства на сопутствующие процедуры. Речь идет о различных обязательных платежах, таких как страхование, услуги оценщиков и оформление документов. Сумма может достигать 30–50 тыс. рублей. Для молодой семьи, особенно где растут несколько детей, это очень ощутимо. Подобные траты сводят на нет часть эффекта от предоставляемых льгот. Следует полностью освободить семьи от этих затрат. Инициатива ВРНС предполагает введение полной компенсации всех сопутствующих расходов при оформлении семейной ипотеки, — высказался Иванов.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что в 2025 году россиянам выдали более 912 тыс. ипотечных кредитов. Он отметил востребованность семейной ипотеки. По его словам, по льготным программам банки предоставили 562 тыс. кредитов.