Названо число ипотечных кредитов, которые выдали россиянам в 2025 году Хуснуллин: в 2025 году россиянам выдали более 912 тыс. ипотечных кредитов

Более 912 тыс. ипотечных кредитов выдали россиянам в 2025 году, заявил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил востребованность семейной ипотеки. Вице-премьер добавил, что по льготным программам банки предоставили 562 тыс. кредитов, передает ТАСС.

По итогам 2025 года будет выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей, — сказал Хуснуллин.

Ранее стало известно, что россияне задолжали по ипотеке более 23 трлн рублей. Центробанк отметил, что в ноябре задолженность выросла на 1,4%, а месяцем ранее — на 1,2%. В регуляторе пояснили, что рост долгов в ипотечной сфере в целом характерен для конца года.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года. Основное изменение заключается в том, что с указанной даты вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений.