Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 10:23

Названо число ипотечных кредитов, которые выдали россиянам в 2025 году

Хуснуллин: в 2025 году россиянам выдали более 912 тыс. ипотечных кредитов

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Более 912 тыс. ипотечных кредитов выдали россиянам в 2025 году, заявил на заседании правительственной комиссии по региональному развитию вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил востребованность семейной ипотеки. Вице-премьер добавил, что по льготным программам банки предоставили 562 тыс. кредитов, передает ТАСС.

По итогам 2025 года будет выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей, — сказал Хуснуллин.

Ранее стало известно, что россияне задолжали по ипотеке более 23 трлн рублей. Центробанк отметил, что в ноябре задолженность выросла на 1,4%, а месяцем ранее — на 1,2%. В регуляторе пояснили, что рост долгов в ипотечной сфере в целом характерен для конца года.

До этого первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев заявил, что правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года. Основное изменение заключается в том, что с указанной даты вводится принцип «одна семья — одна льготная ипотека». Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений.

Россия
вице-премьеры
Марат Хуснуллин
ипотеки
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
История празднования Нового года в России: от 1 сентября до 1 января
Женщине стало плохо на прощании с Лобоцким в театре Маяковского
В популярной у российских туристов стране готовились теракты
Хуснуллин раскрыл цель России на 2026 год по вводу нового жилья
Роспотребнадзор оценил предложение увеличить штрафы за навязывание допуслуг
Спасатели потушили пожар в бизнес-центре на юге Москвы
«Ведет себя как мальчишка»: друг Лобоцкого о характере актера
ВС РФ ликвидировали несколько командиров ВСУ
Актер Дмитрий Журавлев поделился новогодними воспоминаниями из детства
Какие законы вступают в силу с 1 января 2026 года: главные изменения
«Талант неоспорим»: Соловьев о смерти основательницы РЕН ТВ Лесневской
Утки стали жертвами экологической катастрофы
Десятая страна ЕС закрывает въезд для одной категории россиян
«Не христианин»: в Ирландии оценили рождественское видео Зеленского
Автоюрист объяснил, можно ли признать сделку на автомобиль недействительной
Грабители на угнанном Chevrolet украли банкомат
Дрон ВСУ ударил по машине с ребенком в российском регионе
Аксенов раскрыл число сбитых над Крымом дронов ВСУ
«Предрешили свою судьбу»: депутат об обстреле ВСУ конвоя гумпомощи
Появились кадры загоревшегося БЦ «Варшавская плаза» на юге Москвы
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.