Центробанк назвал сумму долга россиян по ипотеке

Россияне задолжали по ипотеке более 23 трлн рублей, сообщила пресс-служба Центробанка. Регулятор отметил, что в ноябре задолженность выросла на 1,4%, а месяцем ранее — на 1,2%.

В ЦБ пояснили, что рост долгов в ипотечной сфере в целом характерен для конца года. Кроме того, россияне стали чаще брать этот кредит из-за планируемого ужесточения условий семейной ипотеки в 2026 году, когда будут выдавать один льготный кредит на семью.

Регулятор добавил, что ипотечный портфель банков вырос на 1,5%, общий объем таких кредитов, выданных россиянам в ноябре, составил около 500 млрд рублей. Помимо этого, в ноябре средняя ставка по предоставленной гражданам рыночной ипотеке упала до 19,5%, в октябре этот показатель равнялся 19,7%.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев (ЛДПР) заявил, что правила оформления льготной семейной ипотеки под 6% будут ужесточены с 1 февраля 2026 года. Для ее получения супруги будут обязаны выступать созаемщиками по одному кредитному договору. Это нововведение направлено на предотвращение злоупотреблений, а также на пресечение так называемых донорских схем.