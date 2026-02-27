Зимняя Олимпиада — 2026
27 февраля 2026 в 19:17

Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене

Киркоров рассказал, что посвятил свое выступление на сцене Пугачевой

Филипп Киркоров Филипп Киркоров Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Исполнитель Филипп Киркоров рассказал NEWS.ru перед своим шоу на «Live Арене», что посвящает часть выступления на сцене бывшей супруге Алле Пугачевой. Исполнитель признался, что Примадонна была его музой, и часть песен появились благодаря отношениям с ней.

И это (брак с Пугачевой — NEWS.ru) часть моей жизни, от которой я не уйду и не собираюсь уходить. Это моя история, красивая история, и она красиво началась песней Игоря Николаева «Я не Рафаэль», которая сегодня прозвучит, считайте, что ей посвящение, — рассказал Киркоров.

Поп-король также признался, что благодаря расставанию с Пугачевой родились его песни «Жестокая любовь», «Полетели», «Снег» и «Просто подари». Он добавил, что благодарит судьбу за пережитые с Примадонной эмоции.

Ранее директор певца Екатерина Успенская рассказала, что появившаяся в Сети информация о крупной задолженности Киркорова за жилищно-коммунальные услуги не соответствует действительности. Она сделала заявление после того, как журналисты сообщили, что поп-король якобы накопил долг в полмиллиона рублей по своим московским квартирам.

