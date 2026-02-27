Киркоров посвятил Пугачевой зажигательное выступление на сцене

Исполнитель Филипп Киркоров рассказал NEWS.ru перед своим шоу на «Live Арене», что посвящает часть выступления на сцене бывшей супруге Алле Пугачевой. Исполнитель признался, что Примадонна была его музой, и часть песен появились благодаря отношениям с ней.
И это (брак с Пугачевой — NEWS.ru) часть моей жизни, от которой я не уйду и не собираюсь уходить. Это моя история, красивая история, и она красиво началась песней Игоря Николаева «Я не Рафаэль», которая сегодня прозвучит, считайте, что ей посвящение, — рассказал Киркоров.
Поп-король также признался, что благодаря расставанию с Пугачевой родились его песни «Жестокая любовь», «Полетели», «Снег» и «Просто подари». Он добавил, что благодарит судьбу за пережитые с Примадонной эмоции.
Ранее директор певца Екатерина Успенская рассказала, что появившаяся в Сети информация о крупной задолженности Киркорова за жилищно-коммунальные услуги не соответствует действительности. Она сделала заявление после того, как журналисты сообщили, что поп-король якобы накопил долг в полмиллиона рублей по своим московским квартирам.