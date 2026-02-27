Россиянам раскрыли неочевидную причину отказа в ипотеке

Банк может отказать в ипотеке при наличии у заемщика открытой кредитной карты, заявил в беседе с «Газетой.ru» зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, финансовые организации учитывают не только текущую задолженность, но и весь доступный кредитный лимит.

Представьте: у человека официальный доход 100 тыс. рублей в месяц. У него есть одна кредитная карта, по которой он должен 50 тысяч. И есть вторая, забытая, с нулевым балансом, но лимитом в 200 тыс. рублей. Когда такой человек обращается за ипотекой, банк в своих расчетах складывает и текущий долг, и весь доступный лимит по второй карте. То есть в глазах банка человек должен не 50 тыс., а 250 тыс. рублей, — сказал Панеш.

По словам парламентария, показатель долговой нагрузки стал ключевым критерием при одобрении ипотеки. Панеш рекомендовал закрыть все кредитные карты до подачи заявки, чтобы повысить шансы на одобрение и получить более выгодные условия. Он уточнил, что процедура закрытия может занять от 30 до 60 дней.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству пересмотреть условия семейной ипотеки. Глава государства предложил расширить возможности программы, включив в нее покупку жилья на вторичном рынке.