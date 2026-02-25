Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 17:21

Депутат предложил обновить логику работы жизненных ситуаций на «Госуслугах»

Депутат Панеш: «Госуслуги» должны стать более проактивными к нуждам граждан

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Перечень жизненных ситуаций на портале «Госуслуг» следует усовершенствовать, сделав их проактивными к нуждам граждан, чтобы система сама предлагала помощь, а не ждала заявлений, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. По его словам, для этого необходимо, например, внедрить механизмы автоматического назначения выплат или восстановления документов.

В качестве развития существующих на «Госуслугах» жизненных ситуаций важно «докрутить» на платформе проактивность. Государство должно само предлагать услугу, когда наступает жизненное событие. Родился ребенок — не надо никуда ходить, свидетельство и СНИЛС приходят автоматически. Наступил пенсионный возраст — выплаты назначаются без заявления. Потерял паспорт — получи уведомление о том, как восстановить все остальные документы одним пакетом. Это следующий уровень клиентоцентричности, к которому нужно стремиться, — пояснил Панеш.

Парламентарий также обратил внимание на необходимость расширения перечня ситуаций, требующих государственного участия, особенно в части поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По его мнению, портал должен превратиться из простого справочника в навигатор, который помогает людям, столкнувшимся с болезнью близких, мошенничеством или потерей жилья.

Еще одно направление для развития жизненных ситуаций на «Госуслугах» — это поддержка людей, переживающих сложный жизненный этап. Речь идет не только о потере работы или жилья, это и помощь жертвам преступлений, и людям, пострадавшим от мошенников, и тем, кто оказался в трудной ситуации из-за болезни близкого или утраты кормильца. Здесь должен быть не просто справочник, а реальный навигатор, который ведет человека за руку: куда позвонить, какие выплаты оформить, какие документы восстановить, как получить юридическую помощь, — пояснил Панеш.

Отдельное внимание он уделил теме долговременного ухода и защиты прав потребителей. Депутат подчеркнул, что людям, ухаживающим за пожилыми родственниками или инвалидами, нужны понятные инструкции и единый комплекс услуг — от оформления льгот до вызова соцработника.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что на портале «Госуслуги» в настоящее время работает почти 70 сервисов в формате жизненных ситуаций. По его словам, 36 сервисов были добавлены в 2025 году.

Госуслуги
инициативы
россияне
Каплан Панеш
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Софья Якимова
С. Якимова
