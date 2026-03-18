Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
18 марта 2026 в 22:36

В России обнародовали проект закона об искусственном интеллекте

Минцифры России представило проект закона о госрегулировании ИИ в стране

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Минцифры представило проект федерального закона о государственном регулировании искусственного интеллекта. Документ, опубликованный на портале правовых актов, предполагает, что все стадии разработки и обучения моделей ИИ должны осуществляться исключительно на территории России и только российскими гражданами или юрлицами.

Закон может вступить в силу 1 сентября 2027 года. Новые правила призваны обеспечить технологический суверенитет страны и защитить данные от утечек за рубеж. Проект вводит четкие рамки для всей отрасли.

Все стадии разработки и обучения моделей искусственного интеллекта осуществляются на территории Российской Федерации, — говорится в документе.

Действие закона будет распространяться как на разработчиков-юрлиц, так и на физлиц. Исключения составят сферы обороны, безопасности государства, ликвидации ЧС и охраны правопорядка.

Ранее гендиректор авторско-правового общества Василий Терлецкий объяснил, что авторское право может быть сохранено при создании произведений с помощью ИИ. Он отметил, что для этого человек должен сделать творческий вклад. Оценить сходство с тем или иным произведением можно с помощью экспертизы сходства до степени смешения. По его словам, идеи не охраняются авторским правом, но их конкретное воплощение — да.

Минцифры
нейросети
ИИ
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Общество

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.