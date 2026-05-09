Сайты вне белого списка доступны в Москве с 13:00 мск

Интернет-ресурсы, не входящие в белый список, доступны в Москве в полном объеме с 13:00 мск, сообщило Минцифры в своем канале на платформе МАКС. В ведомстве уточнили, что голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi продолжают работать в штатном режиме.

Операторы связи восстанавливают доступ абонентов к привычным сервисам. Пока работает белый список сайтов, с 13:00 все ресурсы будут доступны в полном объеме, — заявило Минцифры.

Также отмечается, что при возникновении непосредственных угроз безопасности могут точечно вводиться ограничения, о чем операторы будут оперативно информировать абонентов.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отключения связи создают неудобства, но необходимы для безопасности. По ее словам, приоритетом остается защита граждан, в том числе детей.