Тейлор Свифт защитит свой голос и внешность от искусственного интеллекта TMZ: певица Тейлор Свифт зарегистрирует голос и внешность для защиты от ИИ

Певица Тейлор Свифт подала заявку на регистрацию своего голоса и внешности, чтобы защититься от нелегального использования искусственным интеллектом, сообщает портал TMZ. Знаменитость просит федеральной защиты для фраз «Привет, это Тейлор Свифт» и «Привет, это Тейлор», а также для своего узнаваемого сценического образа.

Заявка на голос относится к редкой категории «звуковой знак». Визуальный образ включает разноцветный костюм с серебряными акцентами, розовую гитару с черным ремнем. Меры направлены против роста популярности сгенерированных ИИ песен, видео и дипфейков, которые копируют знаменитостей без разрешения.

Она закулисно забронировала за собой несколько очень специфических товарных знаков, призванных гарантировать, что любые цифровые копии ее голоса и изображения будут «считаться недействительными», — говорится в сообщении портала.

Тейлор Свифт первой из знаменитостей предпринимает столь масштабные шаги по защите от ИИ. Данная ситуация может создать юридический прецедент.

