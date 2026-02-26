Путин поручил расширить семейную ипотеку на вторичный рынок

Президент России Владимир Путин по итогам пресс-конференции поручил правительству обновить условия семейной ипотеки в стране, сообщили в пресс-службе Кремля. В частности, глава государства предложил добавить возможность покупки недвижимости на вторичном рынке.

Представить предложения об изменении условий льготной ипотечной программы для семей, имеющих детей, рассмотрев возможность приобретения многодетными семьями на вторичном рынке жилья жилого помещения, — говорится в поручении.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что не менее 1,85 млн семей оформили льготную ипотеку. Он отметил, что эта программа стала самой востребованной у населения в 2025 году.

До этого вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина предположила, что дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком. По ее словам, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.