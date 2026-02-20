Стало известно, к чему может привести дифференциация семейной ипотеки в РФ

Стало известно, к чему может привести дифференциация семейной ипотеки в РФ ТАСС: дифференциация ипотеки снизит спрос среди семей с одним ребенком

Дифференциация семейной ипотеки в России может снизить спрос со стороны семей с одним ребенком, такое мнение высказала вице-президент по продажам строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Светлана Воеводина. По ее словам, которые приводит ТАСС, представители данной группы могут не пройти по показателю долговой нагрузки.

Дифференцированная ставка по семейной ипотеке может привести к снижению спроса со стороны семей с одним ребенком: при повышении ставки до 10% часть таких покупателей не пройдет по показателю долговой нагрузки, — предположила Воеводина.

Кроме того, продолжила эксперт, дифференциация семейной ипотеки может вызвать сокращение объема продаж у застройщиков. Также не исключено, что за таким решением последует корректировка ассортимента на рынке недвижимости в сторону «более доступных и компактных квартир».

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить проект дифференциации ставки по ипотеке в зависимости от числа детей. Предложение по совершенствованию госпрограмм будет проработано кабмином, ЦБ и АО «ДОМ.РФ».