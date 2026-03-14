Румыния ввела надзор за предприятиями ЛУКОЙЛа

Румыния ввела надзор за деятельностью предприятий ЛУКОЙЛа через Минэнерго

Румыния ввела надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих компании ЛУКОЙЛа, сообщил ТАСС посол РФ в Румынии Владимир Липаев. По словам дипломата, румынское Министерство энергетики назначило специального чиновника для контроля за работой российских активов.

Действительно, по линии Министерства энергетики Румынии был введен надзор за деятельностью предприятий, принадлежащих ЛУКОЙЛу и назначен чиновник, отвечающий за осуществление такого надзора, — заявил Липаев.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США могут разрешить импорт нефти из РФ на свою территорию в рамках ослабления антироссийских санкций. По его словам, теоретически Вашингтон способен выдать генеральную лицензию, которая позволит покупать сырье у таких крупных игроков, как «Роснефть» и ЛУКОЙЛ, при условии поставок именно в Соединенные Штаты.

Кроме того, Румыния попросила у США разрешение снова запустить нефтеперерабатывающий завод Petrotel, который принадлежит ЛУКОЙЛу, сообщил министр энергетики республики Богдан-Груя Иван. Предприятие в Плоешти остановилось из-за американских санкций против российской компании.

