Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 20:18

Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка

Вайлдберриз Банк подпал под новые санкции Евросоюза

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Евросоюз ввел ограничительные меры против российского Вайлдберриз Банка, следует из соответствующего документа. Также рестрикции наложили на банки «Авангард», «Русский Стандарт», «Аверс», Фора-Банк и СДМ-Банк.

Кроме того, ЕС наложил санкции на предприятия ЛУКОЙЛа. Среди них — ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

Ранее сообщалось, что под санкции попал рэпер Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов). Он прокомментировал решение Евросоюза словами «Мне по фигу». Артист подчеркнул, что западные ограничения никак не повлияют на его жизнь.

Также заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что новые антироссийские санкции Евросоюза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Он напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.

До этого в ЕК заявили, что Евросоюз введет полный запрет на предоставление услуг судам, перевозящим российскую нефть. В Брюсселе отметили, что мера будет принята после того, как ее согласуют с «Группой семи» (G7).

Европа
санкции
банки
ЛУКОЙЛ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Общество

Доминикана выдала России бизнесмена с миллиардным долгом перед ФНС
Мир

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.