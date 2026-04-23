«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Российский исполнитель Тимур Юнусов, известный под псевдонимом Тимати, прокомментировал Telegram-каналу Mash свое включение в 20-й пакет санкций Евросоюза словами «Мне по фигу». Артист подчеркнул, что западные ограничения никак не повлияют на его жизнь.

У меня нет и никогда не было западных счетов и недвижимости в ЕС. Поэтому мне по фигу, — прямо заявил музыкант.

Персональные санкции против Юнусова были утверждены объединением за открытую поддержку государственного курса России.

До этого Евросоюз ввел персональные санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского. Также санкции введены против директора Института археологии РАН Николая Макарова и руководителя Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.

Кроме того, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сообщил, что новые антироссийские санкции Евросоюза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Он напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.