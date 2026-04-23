23 апреля 2026 в 18:07

Директор Эрмитажа попал под удар очередных европейских ограничений

Евросоюз ввел санкции против директора Эрмитажа Пиотровского

Михаил Пиотровский
Евросоюз ввел персональные санкции против директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, следует из пресс-релиза Евросовета. Согласно заявлению, руководителя музея коснулись ограничения из 20-го пакета санкций ЕС.

В заявлении уточняется, что рестрикции обусловлены раскопками в Крыму, которые проводили специалисты музея. Кроме Пиотровского, санкции введены против директора Института археологии РАН Николая Макарова, а также руководителя Института материальной культуры РАН Андрея Полякова.

Ранее сообщалось, что Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов. Под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новые ограничительные меры Евросоюза против России незаконны. Кроме того, Европейский союз ввел запрет на проведение операций с двумя российскими портами, расположенными в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом в порту Каримун в Индонезии.

