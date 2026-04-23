Стало известно, сколько организаций подпали под новые санкции Евросоюза

Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов, говорится в заявлении Еврокомиссии. В публикации сказано, что под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

Ранее стало известно, что Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м. Европа намерена ужесточить меры по ограничению доходов Москвы от энергоносителей.

До этого сообщалось, что общее число танкеров, попавших под ограничения Евросоюза, выросло до 632. В рамках 20-го пакета санкций против России были наложены ограничения еще на 46 судов.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новые ограничительные меры Евросоюза против России незаконны. Кроме того, Европейский Союз ввел запрет на проведение операций с двумя российскими портами, расположенными в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом в порту Каримун в Индонезии.