23 апреля 2026 в 17:41

Стало известно, сколько организаций подпали под новые санкции Евросоюза

Под новые персональные санкции ЕС подпали 33 физлица и 83 организации из России

Евросоюз расширил персональные санкции против России, добавив в них 120 новых фигурантов, говорится в заявлении Еврокомиссии. В публикации сказано, что под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

Ранее стало известно, что Евросоюз, только что утвердивший 20-й пакет санкций против России, уже начал работу над 21-м. Европа намерена ужесточить меры по ограничению доходов Москвы от энергоносителей.

До этого сообщалось, что общее число танкеров, попавших под ограничения Евросоюза, выросло до 632. В рамках 20-го пакета санкций против России были наложены ограничения еще на 46 судов.

Также заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко заявил, что новые ограничительные меры Евросоюза против России незаконны. Кроме того, Европейский Союз ввел запрет на проведение операций с двумя российскими портами, расположенными в Мурманске и Туапсе, а также с нефтяным терминалом в порту Каримун в Индонезии.

Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
«Платить будет Россия»: Медведев о выдаче Киеву Евросоюзом €90 млрд
Двойное убийство: пьяный вахтовик зарезал любовницу и ее годовалого сына
Умер телеведущий Алексей Пиманов: причины, последние дни, «Человек и Закон»
Водитель каршеринга сбил пешеходов при попытке уйти от погони
Экс-министр обороны Грузии получил срок за махинации с МРТ-аппаратом
Компанию семьи «королевы марафонов» признали банкротом
Турецкий банк начал блокировать россиянам доступ к своему приложению
Россиянин заработал почти 5 млн рублей благодаря «Интеру»
Гладков раскрыл последствия новых ударов ВСУ по Белгородской области
«Скорбный час»: Белоусов выразил соболезнования родным Пиманова
«Мне по фигу»: Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС
Лукашенко проинспектировал посевную с вертолета
Иранский посол назвал число жертв атак США и Израиля
Посол Ирана раскрыл число атакованных США и Израилем гражданских объектов
«Ужаснейший удар»: актер Щербаков отреагировал на смерть Пиманова
Не выдержало сердце: самые яркие кадры из жизни Алексея Пиманова
Россияне назвали сумму для комфортной жизни
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Регионы

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Общество

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Общество

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

