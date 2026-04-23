23 апреля 2026 в 17:40

«Наше отношение не менялось»: Грушко отреагировал на 20-й пакет санкций ЕС

Грушко: новые антироссийские санкции Евросоюза являются незаконными

Новые санкционные ограничения Евросоюза в отношении России являются незаконными, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Страны ЕС 23 апреля приняли 20-й по счету пакет антироссийских мер.

Наше отношение к санкциям никогда не менялось: эти санкции, во-первых, незаконны. Они дают себе право самопроизвольно называть те ограничительные меры, которые вводят против РФ, санкциями, — указал дипломат.

Грушко также указал, что результативность новых антироссийских санкций ЕС будет нулевой. Он напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд, но безуспешно.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидающая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

Так, Евросоюз расширил персональные санкции, добавив в них 120 новых фигурантов. В заявлении Еврокомиссии говорится, что под ограничения подпали 33 физических лица и 83 организации.

