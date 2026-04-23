23 апреля 2026 в 18:19

ЕК анонсировала введение полного запрета на услуги судам с нефтью из России

Евросоюз введет полный запрет на предоставление услуг судам, перевозящим российскую нефть, говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии. В Брюсселе отметили, что мера будет принята после того, как ее согласуют с «Группой семи» (G7).

20-й пакет санкций включает в себя основу для будущего запрета на транспортировку российской нефти и нефтепродуктов, который будет введен в полной координации и обсуждении с G7 и коалицией по ограничению цен (членами G7 и другими странами-участницами), — говорится в заявлении.

Ранее глава Евросовета Антониу Кошта сообщил, что страны Европейского союза приняли 20-й пакет антироссийских санкций. До этого рестрикции блокировала Венгрия, ожидающая возобновления работы нефтепровода «Дружба».

На этом фоне заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что новые антироссийские санкции Европейского союза окажутся безрезультатными, как и все предыдущие ограничения. Дипломат напомнил, что Брюссель вводит все новые и новые санкции уже несколько лет подряд.

