ЕС ввел санкции против ряда предприятий ЛУКОЙЛа

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список несколько предприятий ЛУКОЙЛа, как говорится в опубликованном в журнале ЕС документе. Среди них ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», — сказано в публикации.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. В частности, под ограничения подпали Туапсинский, Ачинский, Афипский и Комсомольский НПЗ. Евросоюз также намерен внести в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Тем временем ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун.