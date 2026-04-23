23 апреля 2026 в 19:05

ЕС ввел санкции против ряда предприятий ЛУКОЙЛа

Евросоюз в рамках 20-го пакета санкций против России внес в список несколько предприятий ЛУКОЙЛа, как говорится в опубликованном в журнале ЕС документе. Среди них ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть» и ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка».

ООО «ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка», ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка», Общество с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез», — сказано в публикации.

Ранее Евросоюз внес в санкционный список несколько российских нефтеперерабатывающих заводов. В частности, под ограничения подпали Туапсинский, Ачинский, Афипский и Комсомольский НПЗ. Евросоюз также намерен внести в санкционный список 46 судов, связанных с якобы перевозкой российских энергоресурсов. При этом известно, что ЕС не одобрил полный запрет на морские перевозки нефти из России.

Тем временем ЕС в рамках 20-го пакета санкций против РФ запретил проводить операции с российскими портами в Мурманске и Туапсе. Также под новые ограничения подпал нефтяной терминал индонезийского порта Каримун.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

