13 мая 2026 в 22:44

Польская певица оконфузилась после вопроса об Израиле на Евровидении

Участница международного песенного конкурса «Евровидение» от Польши Алиция Шемплинская попала в неловкую ситуацию во время общения с представителями прессы. Журналистка поинтересовалась, что бы она хотела передать своим слушателям из Израиля, после чего исполнительница заметно смутилась и в замешательстве направилась к своей команде.

Инцидент произошел во время одной из пресс-конференций, посвященных конкурсу. На вопрос корреспондентки: «Что вы можете сказать своим поклонникам из Израиля?» — певица не смогла сразу ответить. Вместо этого она покинула место интервью, отправившись к своим менеджерам, чтобы проконсультироваться.

Спустя некоторое время представители артистки подошли к журналистке, уточнили детали и дали добро на короткое обращение к израильской аудитории. Тем не менее сама Шемплинская к микрофону уже не вернулась, а ее реакция вызвала оживленные дискуссии в соцсетях.

Конкурс «Евровидение» неоднократно становился площадкой для политических и культурных скандалов. Этот случай не стал исключением.

Ранее сообщалось, что на конкурсе произошла попытка сорвать выступление израильского исполнителя Ноама Беттана. Группа пропалестинских активистов выкрикивала политические лозунги во время номера.

