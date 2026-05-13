Профессии-убийцы: как выжить тем, кто работает на пределе

Многие россияне постоянно работают в режиме перегрузок. Эксперты отмечают, что речь идет в первую очередь о профессиях, связанных с интеллектуальным трудом. Как сохранить здоровье тем, кто работает на пределе, к каким рекомендациям специалистов стоит прислушаться — в материале NEWS.ru.

Какие профессии самые энергозатратные

Самые энергозатратные профессии — не те, где тяжело физически, а те, где человек постоянно принимает решения, взаимодействует с людьми и несет ответственность, рассказал в беседе с NEWS.ru психолог Андрей Захаревич.

«Если разобрать не по стереотипам, а по реальной нагрузке на мозг и психику, топ выглядит следующим образом. На первом месте — предприниматели и руководители. Главная причина усталости — постоянное принятие решений, поскольку мозг работает без пауз. На втором месте — продажники и консультанты. Их перегрузка — это эмоциональная нагрузка. Нужно держать внимание клиента, обрабатывать возражения и сохранять энергию даже при отказах. Фактически человек все время включен», — пояснил собеседник.

По его словам, в группе риска также находятся врачи, психологи и коучи. «Это профессии с глубокой эмпатией. Они проживают чужие состояния, принимают сложные решения и несут ответственность за результат. В группу риска также входят креативные специалисты — маркетологи, дизайнеры и контент-менеджеры. Их нагрузка — когнитивная и творческая. Нужно постоянно генерировать идеи, нет четких критериев, что правильно и неправильно, высокая конкуренция. Это приводит к ощущению: „Я выжат, нет энергии, но ничего не сделал“, — сказал Захаревич.

По его словам, в перечень наиболее энергозатратных профессий также входят специалисты с высокой концентрацией — программисты и аналитики.

«Здесь перегруз — глубокая фокусировка, длительное удержание внимания, сложные логические цепочки, а также высокая цена ошибки. После трех-пяти часов работы мозг буквально садится», — заключил Захаревич.

Руководитель Института превентивной психологии Татиана Молосова пояснила в беседе с NEWS.ru, что главная проблема подобных профессий — накопительный стресс. «Когда организм долго находится в режиме повышенной готовности, страдают сон, концентрация, память и эмоциональная устойчивость», — отметила собеседница. По ее словам, большая нагрузка ложится на педагогов, которые находятся под давлением сразу с нескольких сторон: высокая ответственность за детей, постоянная коммуникация, эмоциональное выгорание и необходимость сохранять вовлеченность даже при усталости.

Самые энергозатратные профессии — это не физический труд, а ответственность, мышление и взаимодействие с людьми, добавил Захаревич. По его мнению, для выполнения работы требуется высокий уровень энергии. Он позволяет человеку трудиться быстрее, легче принимать решения, больше зарабатывать и, самое главное, не выгорать, а также постоянно развиваться, сказал специалист.

Как сохранить здоровье сотрудникам, работающим на пределе своих возможностей

Специалистам критически важно выстраивать систему восстановления: соблюдать режим отдыха, не игнорировать отпуск, поддерживать физическую активность, по возможности разделять работу и личную жизнь, пояснила Молосова. По ее словам, для многих сотрудников оказываются эффективными регулярная психотерапия или супервизия, особенно в помогающих профессиях.

«Не менее важно то, как работодатели относятся к теме выгорания. Сегодня становится очевидным, что эффективность сотрудников напрямую связана с их психологическим состоянием. Гибкий график, доступ к психологической поддержке, адекватная нагрузка и культура, в которой нормально говорить об усталости, являются не бонусом, а необходимостью. В тех профессиях, где люди ежедневно работают на пределе, забота о психике — это часть профессиональной безопасности», — подчеркнула Молосова.

Психолог-консультант Кристина Гундлах рассказала в беседе с NEWS.ru, что тем сотрудникам, кто находится на грани выгорания, следует внедрить правило маленьких пауз. «Отключайтесь каждый час от задач на пять минут, даже в телефоне. Другая практика — создайте ритуал завершения рабочего дня. Закройте рабочие чаты, уберите ноутбук и смените одежду. Это станет сигналом для психики, что ответственность снята и можно расслабиться», — подчеркнула она.

Как не выгореть на работе

Выгорающим быстрее всех сотрудникам свойственен ряд особенностей, в числе которых постоянное принятие решений, взаимодействие с людьми и эмоциональное напряжение, а также отсутствие четкой точки завершения рабочего дня, сказал Захаревич. По его словам, сочетание этих факторов делает работу не просто сложной, а энергозатратной.

«Нужно снизить количество решений, стандартизировать рабочие процессы, создать шаблоны действий и подготовить готовые сценарии. Также важно разделить задачи по степени энергетических затрат: сложное — утром, рутинное — днем, коммуникации — блоками в течение дня», — пояснил специалист.

По его словам, необходимо минимизировать пустую нагрузку — убрать лишние действия, автоматизировать повторяющееся процессы и не держать все в голове.

Психолог Ника Ишмакова ранее рассказала NEWS.ru, что нежелание ухаживать за собой и постоянная усталость после сна являются ранними признаками эмоционального выгорания. По ее словам, многие люди живут в этом состоянии годами, ошибочно принимая его за норму.

Ишмакова также отметила, что эмоциональное выгорание подкрадывается незаметно. «Важно научиться распознавать его ранние признаки. Первый звоночек — это сон без отдыха. Вы ложитесь вовремя, даже спите достаточное количество часов, но просыпаетесь уставшим. Второй признак выгорания — функционирование без ощущения жизни», — заключила она.

