22 апреля 2026 в 16:03

Психолог рассказала, как не перепутать выгорание с депрессией

Выгорание в отличие от депрессии затрагивает лишь часть жизни: при первом человек утрачивает интерес только к работе, а при втором — ко всем сферам сразу, заявила «Чемпионату» психотерапевт Диана Гончарова. По ее словам, такому эмоциональному состоянию особенно подвержены предприниматели.

В особой зоне риска находятся предприниматели. У них выгорание часто связано с потерей смысла. Если раньше постоянно были идеи и желание развивать бизнес, а теперь появляется мысль: «Зачем я все это затеял?» — это прямой маркер истощения. Важно не пропустить момент, когда исчезает интерес не только к работе, но и к семье, общению, привычным радостям — это может указывать на депрессивное состояние, — отметила Гончарова.

Специалист добавила, что при выгорании у человека сохраняется внутренняя опора. Он понимает, что просто оказался в сложных условиях и что это временно. При депрессии картина иная: возникает ощущение собственной несостоятельности и мысль, что так будет всегда.

Ранее психиатр Эдуард Холодов заявил, что, если тревожность приводит к проблемам со сном и концентрацией, головным болям, ощущению нехватки воздуха, нужно обратиться к специалисту. По его словам, учащенное сердцебиение, потливость и дрожь — тоже плохие признаки.

