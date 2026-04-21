Психиатр раскрыл, в каких случаях при тревожности нужно обратиться к врачу

Если тревожность приводит к проблемам со сном и концентрацией, головным болям, ощущению нехватки воздуха, нужно обратиться к специалисту, посоветовал в беседе с «Вечерней Москвой» психиатр Эдуард Холодов. По его словам, учащенное сердцебиение, потливость и дрожь — тоже плохие признаки.

Когда тревожное состояние становится постоянным и снижает качество жизни, это сигнализирует о наличии расстройства, подчеркнул Холодов. Он отметил, что решить проблему можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии и медикаментов, если их выпишет врач.

Психиатр добавил, что, если апатия, резкие перепады настроения и трудности с контролем гнева длятся более двух недель или мешают в отношениях и самореализации, нужно также обратиться к врачу. Кроме того, профессиональная помощь необходима, если у человека появилась тяга к алкоголю и другим деструктивным способам облегчить состояние.

Ранее антикризисный психолог Варвара Клочко заявила, что весенняя депрессия, в отличие от обычной апатии, не отступает неделями даже после полноценного отдыха. По ее словам, после зимы организм, как правило, испытывает недостаток сил и нуждается в витаминах.