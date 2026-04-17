17 апреля 2026 в 06:30

Психолог рассказала, как отличить весеннюю депрессию от апатии

Весенняя депрессия, в отличие от обычной апатии, не отступает неделями даже после полноценного отдыха, заявила NEWS.ru антикризисный психолог Варвара Клочко. По ее словам, после зимы организм, как правило, испытывает недостаток сил и нуждается в витаминах.

Апрель — коварное время. Казалось бы, солнце должно радовать, но многие чувствуют себя разбитыми. Весной наш организм переживает пересменку. Световой день растет, меняется гормональный фон, запасы витаминов истощены. Как же понять, что со вами? Начнем с того, что апатия лечится просто. Если вы позволили себе два дня лени, выспались и отключили телефон, а в понедельник почувствовали прилив интереса к жизни — это была просто усталость. Депрессия — это состояние, которое не проходит после отдыха. Если вы спите по 10 часов, но встаете с ощущением, что по вам проехал грузовик, и так длится дольше двух недель, то это сигнал организма о сбое, — пояснила Клочко.

Она подчеркнула, что о депрессии могут свидетельствовать такие признаки, как бессонница и постоянная сонливость. По словам психолога, тревожным сигналом также может стать утрата интереса к хобби и другим любимым вещам. Кроме того, добавила специалист, к симптомам может присоединиться снижение концентрации.

Ранее врач-психиатр Игорь Лазарев заявил, что в России растет продажа антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов. По его словам, аналитики фиксируют стабильный рост спроса на лекарства от тревожных и психических расстройств.

Общество
Здоровье
психология
Life Style
Максим Кирсанов
