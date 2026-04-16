16 апреля 2026 в 02:16

В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты

В России с начала 2026 года на 22% выросли продажи антидепрессантов

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов, сообщил «Известиям» врач-психиатр Игорь Лазарев. Аналитики отмечают устойчивое увеличение спроса на препараты для лечения тревожных и психических расстройств.

Часто такие препараты стали назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. Но иногда они не знают всех нюансов их применения, — сказал Лазарев.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением включить антидепрессанты в систему ОМС. Парламентарии предлагают предоставлять такие препараты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, которые не могут покрыть их стоимость.

До этого отмечалось, что в России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами. Косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции. При этом количество шизофрений и психозов на душу населения снижается.

В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

