В российских аптеках фиксируют странную динамику спроса на антидепрессанты

В России зафиксирован рост продаж антидепрессантов, нейролептиков и транквилизаторов, сообщил «Известиям» врач-психиатр Игорь Лазарев. Аналитики отмечают устойчивое увеличение спроса на препараты для лечения тревожных и психических расстройств.

Часто такие препараты стали назначать врачи других специальностей — гастроэнтерологи, неврологи, терапевты. Но иногда они не знают всех нюансов их применения, — сказал Лазарев.

Ранее депутаты фракции «Новые люди» направили министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко письмо с предложением включить антидепрессанты в систему ОМС. Парламентарии предлагают предоставлять такие препараты бесплатно или с частичной оплатой гражданам, которые не могут покрыть их стоимость.

До этого отмечалось, что в России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами. Косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции. При этом количество шизофрений и психозов на душу населения снижается.