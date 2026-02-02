Зимняя Олимпиада — 2026
В России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами

В России на 21,5% выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России за последние годы выросло число случаев депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2024 году таких заболеваний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020 году, косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции.

Согласно статистике, первичная заболеваемость психическими расстройствами среди россиян за четыре года увеличилась на 18%. В 2020 году было зарегистрировано 384,5 тысячи новых случаев, в 2024 году этот показатель достиг 453,9 тысячи. Заболеваемость шизофренией и психозами остается стабильной, а ее показатели на душу населения даже снижаются — с 61,3 случая на 100 тысяч человек в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт отметила, что рост выявленных случаев психических расстройств, в том числе, связан с улучшением качества и доступности специализированной медицинской помощи.

Ранее психиатр, преподаватель кафедры психиатрии и медицинской психологии Российского университета дружбы народов Владимир Соколов заявил, что рыба в рационе поможет бороться с упадком настроения из-за содержания омега-3. Он отметил, что этот компонент отвечает за функционирование центральной нервной системы.

