В России выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами В России на 21,5% выросла заболеваемость депрессиями и тревожными расстройствами

В России за последние годы выросло число случаев депрессий, тревожных и стрессовых расстройств, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. В 2024 году таких заболеваний было выявлено на 21,5% больше, чем в 2020 году, косвенные данные о продажах антидепрессантов указывают на продолжение этой тенденции.

Согласно статистике, первичная заболеваемость психическими расстройствами среди россиян за четыре года увеличилась на 18%. В 2020 году было зарегистрировано 384,5 тысячи новых случаев, в 2024 году этот показатель достиг 453,9 тысячи. Заболеваемость шизофренией и психозами остается стабильной, а ее показатели на душу населения даже снижаются — с 61,3 случая на 100 тысяч человек в 2015 году до 58,2 в 2024 году.

Главный внештатный психиатр Минздрава России Светлана Шпорт отметила, что рост выявленных случаев психических расстройств, в том числе, связан с улучшением качества и доступности специализированной медицинской помощи.

