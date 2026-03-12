Россиян предупредили, чем грозит человечеству отказ писать от руки Каллиграф Санников: отказ писать от руки может ухудшить когнитивные функции

Люди рискуют массово столкнуться с ухудшением когнитивных функций из-за отказа писать от руки, заявил Readovka.news каллиграф Андрей Санников. По его словам, привычка выводить буквы задействует сложные механизмы мелкой моторики, координации и зрительной памяти.

Процесс письма позволяет человеку лучше усваивать информацию и развивает когнитивные способности, подчеркнул Санников. Отказ от рукописной письменности лишает мозг крайне важной тренировки.

Эксперт добавил, что почерк можно расценивать как уникальный след человека, который практически невозможно воспроизвести. Полное исчезновение письменности от руки означает не просто утрату одного из способов фиксировать мысли, но и частичную потерю культурной памяти.

