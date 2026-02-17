Меню для мозга: какие продукты помогут справиться с зимней хандрой

В конце зимы у людей часто растет уровень стресса и обостряются психические заболевания. Психологи рекомендуют соблюдать режим сна и физической активности, чтобы не впасть в уныние, дожидаясь солнца и тепла. Врачи рассказали, как правильный рацион может помочь мозгу и нервной системе справиться с зимней хандрой. Что должно быть в меню — в материале NEWS.ru.

Как помочь организму справиться с выгоранием в конце зимы

В конце зимы у многих появляется усталость от пасмурной погоды, снега и слякоти, отметила в беседе с NEWS.ru врач-гастроэнтеролог, нутрициолог клиники «Будь Здоров» Ольга Видякина. По ее словам, в этот период важно поддержать организм, иммунитет и работу нервной системы, чтобы не свалиться в безресурсное состояние, выгорание и хронический стресс.

«Важно иметь хороший уровень гормонов радости — серотонина и дофамина, регулировать свой кортизол — основной гормон при стрессе, а также получать витамины группы В, магний и антиоксиданты. Для этого можно немного разнообразить свое меню», — посоветовала Видякина.

Орехи являются растительным источником омега-3 полиненасыщенных жирных кислот Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы поддержать организм в борьбе с повышением гормона стресса кортизола, отрегулировать его уровень и улучшить работу нервной системы, нужно добавить в рацион продукты, богатые омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, сказала гастроэнтеролог. По ее словам, этот компонент содержится в жирной морской рыбе, икре, авокадо, семенах и орехах. Врач подчеркнула, что в орехах есть достаточное количество магния — неплохого помощника в борьбе со стрессом.

«Выпивая чашку зеленого чая с темной горькой шоколадкой на хорошем какао-масле, мы получаем аминокислоту L-теанин, которая способствует успокоению и снижению тревоги. Она улучшает сон и обладает нейропротективным действием. В сочетании с магнием и другими микроэлементами из темного шоколада это приводит к выработке эндорфинов и улучшению эмоционального фона», — отметила Видякина.

Она посоветовала не забывать о витамине С и других антиоксидантах, позволяющих бороться со стрессом. Врач добавила, что в этом помогут цитрусовые: апельсины, мандарины, грейпфрут, а также киви. Все они — отличные источники витамина С, пектина и флавоноидов. Кроме того, яркий цвет фруктов сам по себе улучшает настроение, подчеркнула Видякина.

Как понять, в чем нуждается организм в начале весны

В диетических рекомендациях для россиян нет специального раздела с продуктами для начала весны. Тем более в различных частях страны климатическая весна приходит в разное время, отметил в беседе с NEWS.ru врач-гериатр, невролог, нейрофизиолог и геронтолог, автор книг Валерий Новоселов. Однако есть общие советы, сказал он.

«Питание должно быть сбалансировано по макро- и микронутриентам согласно энергозатратам, возрасту и полу человека. Оно должно быть умеренным, насыщенным витаминами и микроэлементами», — подчеркнул Новоселов.

Продукты, богатые витаминами и микроэлементами Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кроме того, стоит прислушиваться к сигналам организма, которому весной часто хочется свежих овощей и фруктов, посоветовал врач. Если существует дефицит микро- и макронутриентов, можно восполнить его БАДами, сказал эксперт.

Нужно ли в начале весны сдавать анализы на авитаминоз

В преддверии весны можно добавить в пищу продукты, богатые витамином D, поскольку к этому времени его уровень в организме обычно снижается, порекомендовал Новоселов. При этом эксперт не советует сдавать анализы на авитамноз без назначения врача. Уровень витамина можно определить с помощью показателя 25 (OH) D3, подчеркнул он.

«Нужно обратить внимание на витамин D и витамины группы B. Последние важны для снижения уровня заболеваемости, устойчивости к инфекциям, а также для работы нервной системы. Самим прийти к врачу и сказать: „Возьмите у меня анализы“ — большого смысла нет. У 70% населения уровень D3 будет довольно низкий», — сказал Новоселов.

Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний стоит обратить внимание на антиатерогенную направленность питания (рацион для коррекции нарушений липидного спектра крови. — NEWS.ru), посоветовал врач. Он напомнил, что причиной инсультов и инфарктов в основном становится атеросклероз и его последствия — атеротромбоз.

«В этом случае в наибольшей степени подходит средиземноморская диета. Это не столько диета, сколько рекомендации по питанию. Она должна включать овощи, фрукты, рыбу и злаковые. В соответствии с негласным консенсусом ученых и врачей, это лучшая антиатерогенная диета», — отметил Новоселов.

Он добавил, что еда, помимо сбалансированности и умеренности, обязательно должна быть вкусной и приносить человеку радость.

Медицинский работник берет кровь на анализ у пациента Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

