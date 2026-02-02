Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 февраля 2026 в 07:48

Сколько калорий в одном апельсине: считаем КБЖУ и пользу в витаминах

Насколько калориен апельсин: считаем пользу в витаминах и КБЖУ Насколько калориен апельсин: считаем пользу в витаминах и КБЖУ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Апельсин — один из самых любимых цитрусовых фруктов, который радует не только ярким вкусом, но и низкой калорийностью. Если вы следите за питанием и хотите узнать, сколько калорий в одном апельсине, ответ вас обрадует: средний плод содержит всего 60–70 калорий, а в 100 граммах мякоти — около 43–47 ккал. Это делает оранжевый фрукт отличным перекусом для тех, кто заботится о фигуре.

Апельсины славятся высоким содержанием витамина С — главного защитника иммунитета. Один средний плод покрывает практически всю суточную норму этого важного витамина для взрослого человека. Кроме аскорбиновой кислоты, в апельсинах присутствуют витамины группы В, которые поддерживают нервную систему, а также витамин А, полезный для зрения и кожи. Фолиевая кислота, калий, кальций и магний дополняют питательный состав этого солнечного фрукта.

Отдельно стоит отметить пользу апельсина как источника клетчатки. Пищевые волокна улучшают пищеварение, помогают контролировать уровень сахара в крови и создают длительное чувство насыщения. Клетчатка также способствует выведению токсинов и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Средний апельсин весит примерно 150–200 граммов вместе с кожурой, а съедобная часть составляет около 100–130 граммов. Получается, что калорийность одного фрукта варьируется от 43 до 70 ккал в зависимости от размера и сорта. Для сравнения: 100 граммов апельсиновой мякоти содержат всего 43–47 калорий, что значительно меньше, чем в банане или винограде. Помимо низкой калорийности, апельсин содержит около 0,9 г белка, 0,2 г жиров и 8–10 г углеводов на 100 граммов, что делает его практически идеальным диетическим продуктом с минимальным содержанием жира.

Сколько калорий в одном апельсине: считаем КБЖУ и пользу в витаминах Сколько калорий в одном апельсине: считаем КБЖУ и пользу в витаминах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетологи рекомендуют съедать 1–2 апельсина в день, чтобы получить необходимую дозу витамина С и при этом не перегрузить организм лишними калориями. Такое количество полностью покроет суточную потребность в аскорбиновой кислоте и добавит всего 90–140 ккал к дневному рациону, что вполне вписывается даже в строгую диету.

Подводя итог, можно сказать, что апельсин — настоящая находка для правильного питания: он низкокалорийный, богат витаминами и клетчаткой, отлично утоляет голод и укрепляет иммунитет. Тем, кто интересуется, сколько калорий в одном апельсине, важно знать: этот фрукт можно смело включать в ежедневное меню без опасений за фигуру, наслаждаясь его пользой и освежающим вкусом.

Ранее мы рассказывали о пользе низкокалорийного куриного супа: как он лечит нас от простуд?

Читайте также
Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?
Семья и жизнь
Сколько калорий в жареной картошке и можно ли сделать ее более щадящей?
Апельсиновый кекс зимой готовлю постоянно: невероятно вкусный на сливочном масле
Общество
Апельсиновый кекс зимой готовлю постоянно: невероятно вкусный на сливочном масле
Как правильно заварить зеленый чай: делимся тремя секретами искусных гейш
Семья и жизнь
Как правильно заварить зеленый чай: делимся тремя секретами искусных гейш
Пакет и уксус против грязи в ванной: простой домашний способ очистки душевой лейки от бактерий без разборки
Общество
Пакет и уксус против грязи в ванной: простой домашний способ очистки душевой лейки от бактерий без разборки
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
Семья и жизнь
Уколы и таблетки для похудения: вся правда о медикаментозном лечении
калории
апельсины
польза
советы
фигура
здоровье
витамины
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Никуда не годится»: Медведев разнес США за аргументацию по захвату Мадуро
«Кормовая база»: Медведев о роли Британии в поддержке нацистов на Украине
Медведев ответил, стоит ли Гренландии переживать из-за России и Китая
«Мы же не сумасшедшие»: Медведев об отношении РФ к глобальному конфликту
«Примитивная русофобия»: Медведев объяснил политику Британии в отношении РФ
«Серьезный вызов»: Медведев ответил, кому угрожает ситуация с Гренландией
«ЕС извинится перед РФ»: Медведев дал «невероятный» прогноз на 2026 год
ВС России уничтожили два состава с бойцами ВСУ в Сумской области
В Китае высоко оценили тонкий ход Путина в отношении Запада
Медведев заявил о небывалом риске начала мировой войны
На Западе отметили отчаяние Зеленского на переговорах с Россией и США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 февраля: инфографика
Психолог объяснила, как избежать ненависти старших детей к младшим в семье
Раскрыты причины гибели подростка в выставочном танке в Якутске
В России выявили фальшивые домовые чаты для кражи данных на «Госуслугах»
Хитрый прием Зеленского и страх бойцов ВСУ: новости СВО к утру 2 февраля
Более 30 БПЛА устроили массированный налет на Россию ночью
Два жителя Белгородской области погибли при атаке ВСУ
ВСУ уличили в попытке не дать солдатам попасть в плен
Отразившего пенальти Сафонова признали лучшим игроком матча
Дальше
Самое популярное
Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно
Семья и жизнь

Готовим минтай в сметанном соусе с луком: недорого и вкусно

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово
Семья и жизнь

Простое песочное печенье всего из трех ингредиентов: 20 минут, и готово

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день
Семья и жизнь

Вкусный плов из свинины — сытное и ароматное блюдо на каждый день

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.