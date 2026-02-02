Апельсин — один из самых любимых цитрусовых фруктов, который радует не только ярким вкусом, но и низкой калорийностью. Если вы следите за питанием и хотите узнать, сколько калорий в одном апельсине, ответ вас обрадует: средний плод содержит всего 60–70 калорий, а в 100 граммах мякоти — около 43–47 ккал. Это делает оранжевый фрукт отличным перекусом для тех, кто заботится о фигуре.

Апельсины славятся высоким содержанием витамина С — главного защитника иммунитета. Один средний плод покрывает практически всю суточную норму этого важного витамина для взрослого человека. Кроме аскорбиновой кислоты, в апельсинах присутствуют витамины группы В, которые поддерживают нервную систему, а также витамин А, полезный для зрения и кожи. Фолиевая кислота, калий, кальций и магний дополняют питательный состав этого солнечного фрукта.

Отдельно стоит отметить пользу апельсина как источника клетчатки. Пищевые волокна улучшают пищеварение, помогают контролировать уровень сахара в крови и создают длительное чувство насыщения. Клетчатка также способствует выведению токсинов и поддерживает здоровую микрофлору кишечника.

Средний апельсин весит примерно 150–200 граммов вместе с кожурой, а съедобная часть составляет около 100–130 граммов. Получается, что калорийность одного фрукта варьируется от 43 до 70 ккал в зависимости от размера и сорта. Для сравнения: 100 граммов апельсиновой мякоти содержат всего 43–47 калорий, что значительно меньше, чем в банане или винограде. Помимо низкой калорийности, апельсин содержит около 0,9 г белка, 0,2 г жиров и 8–10 г углеводов на 100 граммов, что делает его практически идеальным диетическим продуктом с минимальным содержанием жира.

Сколько калорий в одном апельсине: считаем КБЖУ и пользу в витаминах Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Диетологи рекомендуют съедать 1–2 апельсина в день, чтобы получить необходимую дозу витамина С и при этом не перегрузить организм лишними калориями. Такое количество полностью покроет суточную потребность в аскорбиновой кислоте и добавит всего 90–140 ккал к дневному рациону, что вполне вписывается даже в строгую диету.

Подводя итог, можно сказать, что апельсин — настоящая находка для правильного питания: он низкокалорийный, богат витаминами и клетчаткой, отлично утоляет голод и укрепляет иммунитет. Тем, кто интересуется, сколько калорий в одном апельсине, важно знать: этот фрукт можно смело включать в ежедневное меню без опасений за фигуру, наслаждаясь его пользой и освежающим вкусом.

