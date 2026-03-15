Пончики больше не делаю. Вместо них слойки с апельсинами и творожным сыром — нежные, сочные и очень быстрые

Беру готовое слоеное тесто, сочные апельсины и творожный сыр — и создаю ароматные, хрустящие слойки, которые наполняют дом цитрусовым настроением.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, слоистые слойки с хрустящей корочкой и сочной, ароматной начинкой, в которой карамелизированные кусочки апельсина тают во рту, оставляя приятное цитрусовое послевкусие с нотками корицы.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 3 апельсина (можно заменить мандаринами), 6 столовых ложек творожного сыра или густой сметаны, 1 чайная ложка сахара, половина чайной ложки корицы, 1,5 чайной ложки сливочного масла, 1 желток или немного молока для смазывания теста.

Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с сахаром и корицей. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите чайную ложку творожного сыра, сверху немного апельсиновой начинки и крошечный кусочек сливочного масла. Сложите треугольником или конвертиком, защипните края. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.