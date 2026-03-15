Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
15 марта 2026 в 10:30

Пончики больше не делаю. Вместо них слойки с апельсинами и творожным сыром — нежные, сочные и очень быстрые

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Беру готовое слоеное тесто, сочные апельсины и творожный сыр — и создаю ароматные, хрустящие слойки, которые наполняют дом цитрусовым настроением.

Получается обалденная вкуснятина: золотистые, слоистые слойки с хрустящей корочкой и сочной, ароматной начинкой, в которой карамелизированные кусочки апельсина тают во рту, оставляя приятное цитрусовое послевкусие с нотками корицы.

Для приготовления вам понадобится: 500 граммов готового слоеного бездрожжевого теста, 3 апельсина (можно заменить мандаринами), 6 столовых ложек творожного сыра или густой сметаны, 1 чайная ложка сахара, половина чайной ложки корицы, 1,5 чайной ложки сливочного масла, 1 желток или немного молока для смазывания теста.

Апельсины очистите от кожуры и белых пленок, нарежьте небольшими кусочками. Смешайте их с сахаром и корицей. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты. На каждый квадрат выложите чайную ложку творожного сыра, сверху немного апельсиновой начинки и крошечный кусочек сливочного масла. Сложите треугольником или конвертиком, защипните края. Выложите на противень, застеленный пергаментом, смажьте желтком и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 15 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
рецепты
слойки
апельсины
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, могут ли в США завести уголовное дело на Такера Карлсона
Стало известно, сколько людей было в столкнувшихся трамваях в Москве
На Западе раскрыли, какая катастрофа маячит перед Украиной из-за США
Ситуация в Дубае 15 марта: последние новости, удары Ирана, что с россиянами
Токаев и Назарбаев приняли участие в референдуме
Париж проигнорировал требование Вашингтона по Ормузскому проливу
В Москве сбили 26-й БПЛА за утро
Появились кадры с места столкновения двух трамваев в Москве
Женщина прожила с паспортом СССР более 30 лет
Медведчук обвинил Британию и Францию в агрессии против России
ВСУ продолжают массированную атаку на Москву
Три российских аэропорта временно закрыли небо
В Казахстане озвучили данные о явке на референдум
Наступление ВС РФ на Харьков 15 марта: сокрытие потерь, что в Купянске
Названа главная причина снижения иммунитета
В Москве увеличилось число пострадавших при столкновении двух трамваев
Россиянам объяснили процедуру проверки водителей на опьянение
Украинские беспилотники сбили на подлете к Москве
Овчинский: новый дом по реновации появится на Флотской улице
Ветеринар озвучила секреты подбора рациона котятам
Дальше
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.