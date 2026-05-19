Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 мая 2026 в 17:00

Слоеное тесто, фарш и сыр — открытые беляши за 20 минут: сочнее и быстрее классических

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это гениально простой рецепт сочных беляшей для тех, кто любит мясо в тесте, но не хочет возиться с дрожжами и жарить в масле. Никакой возни — просто раскатал тесто, выложил фарш, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоеные лодочки с сочной мясной начинкой, которая буквально истекает соком. Сыр сверху запекается в румяную корочку, а тесто становится невесомым и слоистым. Идеальны к супу, на ужин или как перекус на скорую руку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, яйцо для смазывания.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, солью и перцем. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами 10×10 см. На каждом квадрате сделайте надрезы по углам, оставив середину целой. Выложите фарш в центр, посыпьте тертым сыром. Смажьте края яйцом. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти открытые беляшики. Удивило то, что фарш остался сочным, а сок не вытек на противень. Даже без дополнительного соуса беляши получились очень вкусными. Кстати, вместо говядины можно взять куриный фарш — будет нежнее. Рецепт — настоящая палочка-выручалочка для быстрого ужина!

Проверено редакцией
Читайте также
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Общество
Пирог «Нежный» с курицей и молодой капустой: нежнее и пышнее дрожжевого — рецепт на все времена
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Общество
Капуста, огурчик, корейская заправка — вкусный салатик по-азиатски: идеален к шашлыку и люля-кебабу
Лаваш, 7 минут — и хрустящие треугольники с фаршем и луком готовы: сочнее и ароматнее беляшей
Общество
Лаваш, 7 минут — и хрустящие треугольники с фаршем и луком готовы: сочнее и ароматнее беляшей
Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри
Общество
Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри
Песочная полоска с повидлом без яиц и молока: рассыпчатая, тающая и очень вкусная — рецепт для поста
Общество
Песочная полоска с повидлом без яиц и молока: рассыпчатая, тающая и очень вкусная — рецепт для поста
рецепты
беляши
выпечка
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Развод с Матвеевым, список некрасивых, мнение об СВО: как живет Яна Сексте
Небензя рассказал, что сейчас происходит с переговорами по Украине
«На прицел»: Захарова высказалась об эскалации вокруг атомной станции в ОАЭ
10 дней разлагалась в диване: мигрант убил соседку и покинул Россию
«Чудовищно»: Захарова жестко высказалась о противниках Ирана
«Пример для всего мира»: как Азербайджан строит города будущего
Писательницу-иноагента внесли в список террористов
Путин прилетел в Пекин
ВСУ сконцентрировали свои атаки на новый регион России
Военэксперт ответил, правда ли Украина разработала мощнейшие умные бомбы
Захарова раскрыла, кто «благославил» Киев на удары по российской энергетике
Дегтярев назвал сломанным мировой спорт без России
МЧС судится с Бабкиной из-за бомбоубежища
В Таганроге умер последний живший в России Праведник народов мира
Мирные жители Курской области получили жуткие травмы из-за атаки ВСУ
Дипломат объяснил отсутствие стратегического диалога с Западом
ВСУ ударили по медобъектам в российском городе
Атака ВСУ обернулась смертью мирного жителя в Белгородской области
«Аэрофлот» на ЦИПР представил голосового помощника и цифрового аватара
Умеренная прохлада, грозы и температура до +23: погода в Москве в выходные
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество
Мир

Производящая 70% дронов в мире провинция в КНР предложила РФ сотрудничество

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.