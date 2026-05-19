Слоеное тесто, фарш и сыр — открытые беляши за 20 минут: сочнее и быстрее классических

Это гениально простой рецепт сочных беляшей для тех, кто любит мясо в тесте, но не хочет возиться с дрожжами и жарить в масле. Никакой возни — просто раскатал тесто, выложил фарш, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: хрустящие слоеные лодочки с сочной мясной начинкой, которая буквально истекает соком. Сыр сверху запекается в румяную корочку, а тесто становится невесомым и слоистым. Идеальны к супу, на ужин или как перекус на скорую руку.

Для приготовления вам понадобится: 500 г готового слоеного теста, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г твердого сыра, соль, перец, яйцо для смазывания.

Лук мелко нарежьте и обжарьте до золотистости, смешайте с фаршем, солью и перцем. Тесто раскатайте, нарежьте квадратами 10×10 см. На каждом квадрате сделайте надрезы по углам, оставив середину целой. Выложите фарш в центр, посыпьте тертым сыром. Смажьте края яйцом. Выпекайте при 180°C 20–25 минут до золотистого цвета. Подавайте горячими.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже приготовила эти открытые беляшики. Удивило то, что фарш остался сочным, а сок не вытек на противень. Даже без дополнительного соуса беляши получились очень вкусными. Кстати, вместо говядины можно взять куриный фарш — будет нежнее. Рецепт — настоящая палочка-выручалочка для быстрого ужина!