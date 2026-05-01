Пачка готового теста и полкило фарша — мини-беляши за 20 минут с хрустящей корочкой и соком внутри

Это гениально простой рецепт для тех, кто обожает беляши, но ненавидит возиться с дрожжевым тестом и стоять у плиты над кипящим маслом. Никакого замеса, никакого брожения — только готовое слоеное тесто и сочная начинка. Получается обалденная вкуснятина: румяные, хрустящие мини-беляши со слоистой текстурой, внутри которых прячется невероятно сочная мясная начинка, брызжущая соком при каждом укусе.

Они напоминают традиционные беляши, но готовятся в духовке, а не на сковороде, поэтому не такие жирные, зато еще более воздушные и хрустящие. Это идеальный вариант сытного перекуса, перекуса на природе или горячего ужина, когда нет времени на долгую готовку.

Для приготовления вам понадобится: 1 упаковка готового слоеного теста (500 г), 400 г мясного фарша (свинина+говядина), 1 луковица, 2 зубчика чеснока, соль, перец, паприка по вкусу, 1 яйцо для смазывания, по желанию — кунжут или семена льна. Фарш переложите в миску. Лук и чеснок мелко нарежьте (или пробейте блендером), добавьте к фаршу, посолите, поперчите, тщательно вымешайте руками, чтобы начинка стала однородной и плотной. Тесто разморозьте, слегка раскатайте и нарежьте на квадраты 10×10 см. В центр каждого квадрата положите по столовой ложке фарша. Слепите конвертики или треугольники, плотно защипнув края (как беляши, но сверху можно оставить маленькую дырочку для пара). Выложите на пергамент швом вниз. Смажьте взбитым яйцом, посыпьте кунжутом. Выпекайте при 180°C 20-25 минут до румяности. Подавайте горячими — это невероятно!

