Самые обожаемые мной баклажаны по-царски: мясная начинка под сырной шапкой — рецепт для праздничного стола

Запеченные баклажаны с мясом — любимое блюдо мужа: готовлю по особым случаям. Это гениально простой рецепт для тех, кто любит сытные и красивые блюда. Никакой возни — просто нарезал баклажаны лодочками, выложил мясную начинку, посыпал сыром и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: нежные, сочные баклажаны с ароматной мясной начинкой под расплавленной сырной корочкой. Блюдо получается красивым, сытным и очень вкусным. Идеально для ужина, праздничного стола или как горячее блюдо.

Для приготовления вам понадобится: 3 баклажана, 400 г мясного фарша, 1 луковица, 100 г твёрдого сыра, 2 ст. ложки томатной пасты, соль, перец, растительное масло.

Баклажаны разрежьте вдоль, выньте мякоть, посолите, оставьте на 15 минут. Лук мелко нарежьте, обжарьте, добавьте фарш, жарьте 5–7 минут. Добавьте томатную пасту, посолите, поперчите. Нафаршируйте лодочки, посыпьте сыром. Запекайте при 180 °C 25–30 минут. Подавайте горячими.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти запеченные баклажаны. Удивило то, что баклажаны получились нежными, а начинка сочной. Сырная корочка добавила румяности. Даже муж, который не любит овощи, съел добавку. Рецепт — настоящая находка для особого случая!

Залила манку кефиром и добавила яйца — через 40 минут манник готов: пышный, рассыпчатый и тает во рту
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
