ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 13:00

Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Хотите удивить домашних необычным десертом, который готовится проще простого? Попробуйте яблочно-творожные колечки — это невероятно быстро, бюджетно и очень вкусно.

Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом. Получается обалденная вкуснятина: нежное творожное тесто, которое тает во рту, и кисло-сладкие кусочки яблока, придающие свежесть и сочность каждому кусочку.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 крупное яблоко, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара (по желанию), щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и корицу. Тщательно перемешайте. Добавьте тертое яблоко и муку, замесите мягкое тесто. Смочите руки водой, сформируйте небольшие колечки или шарики, слегка приплюсните их. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте колечки с двух сторон до золотистого цвета, по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые колечки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти яблочно-творожные колечки. Даже те, кто не ест творог, уплетали их за обе щеки, спрашивая добавки. Кстати, вместо корицы можно добавить ванилин — получится с нежным ароматом. Находка, а не рецепт!

Проверено редакцией
Читайте также
Беру 4 яблока и готовлю итальянский деревенский пирог: нежный, ароматный, интереснее шарлотки
Общество
Беру 4 яблока и готовлю итальянский деревенский пирог: нежный, ароматный, интереснее шарлотки
Заливаю яблоки молоком — и в духовку, через 35 минут пышная шарлотка готова: мягче и ароматнее классики
Общество
Заливаю яблоки молоком — и в духовку, через 35 минут пышная шарлотка готова: мягче и ароматнее классики
Салат «Париж» с яблоком и плавлеными сырками: слоеный, воздушный и очень вкусный — рецепт для всей семьи
Общество
Салат «Париж» с яблоком и плавлеными сырками: слоеный, воздушный и очень вкусный — рецепт для всей семьи
Замешиваю пачку масла и пачку творога — пеку «Нежные узелки»: рассыпчатые, тающие печенюшки к вечернему чаю
Общество
Замешиваю пачку масла и пачку творога — пеку «Нежные узелки»: рассыпчатые, тающие печенюшки к вечернему чаю
Творог, масло и цедра лимона — через 25 минут подаю к чаю «Лимонные дольки»: нежнее творожных ушек
Общество
Творог, масло и цедра лимона — через 25 минут подаю к чаю «Лимонные дольки»: нежнее творожных ушек
рецепты
яблоки
творог
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России появится единый электронный билет для пригородных поездок
Сечин предупредил о новом вызове для нефтяной отрасли
В позе дельфинчика и без крабов: как Арашуков сидит в «Черном дельфине»
Трамп назвал возможную дату заключения мира с Ираном
Появились результаты испытаний нового средства от рака
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.