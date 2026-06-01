Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом

Хотите удивить домашних необычным десертом, который готовится проще простого? Попробуйте яблочно-творожные колечки — это невероятно быстро, бюджетно и очень вкусно.

Взяла творог, яблоко и пару яиц — через 10 минут обжариваю колечки в масле: мягкие, воздушные, с яблочным сюрпризом. Получается обалденная вкуснятина: нежное творожное тесто, которое тает во рту, и кисло-сладкие кусочки яблока, придающие свежесть и сочность каждому кусочку.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 1 крупное яблоко, 2 яйца, 3 ст. л. муки, 1 ст. л. сахара (по желанию), щепотка корицы, щепотка соли, растительное масло для жарки. Яблоко натрите на крупной терке или нарежьте мелкими кубиками. В глубокой миске разомните творог вилкой, добавьте яйца, сахар, соль и корицу. Тщательно перемешайте. Добавьте тертое яблоко и муку, замесите мягкое тесто. Смочите руки водой, сформируйте небольшие колечки или шарики, слегка приплюсните их. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Обжаривайте колечки с двух сторон до золотистого цвета, по 2–3 минуты с каждой стороны. Готовые колечки выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже приготовила эти яблочно-творожные колечки. Даже те, кто не ест творог, уплетали их за обе щеки, спрашивая добавки. Кстати, вместо корицы можно добавить ванилин — получится с нежным ароматом. Находка, а не рецепт!