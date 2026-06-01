01 июня 2026 в 11:00

Замешиваю пачку масла и пачку творога — пеку «Нежные узелки»: рассыпчатые, тающие печенюшки к вечернему чаю

Фото: D-NEWS.ru
Это гениально простой рецепт для тех, кто любит домашнее печенье, но не хочет возиться со сложным тестом. Никакой возни — просто замесил, раскатал, скрутил узелками и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: рассыпчатое, тающее во рту печенье с хрустящей золотистой корочкой и нежной маслянистой серединкой. Творог делает его мягким и воздушным. Идеальны к чаю, кофе или как угощение для детей.

Для приготовления вам понадобится: 200 г творога, 200 г сливочного масла, 300 г муки, 100 г сахара, 1 яйцо, 1 ч. ложка разрыхлителя, щепотка соли.

Творог разомните вилкой, добавьте размягчённое масло, яйцо, сахар и соль. Перемешайте. Всыпьте муку с разрыхлителем, замесите мягкое тесто. Раскатайте в пласт, нарежьте полосками, каждую завяжите узелком. Выложите на противень с пергаментом. Выпекайте при 180 °C 15–18 минут до золотистого цвета. Подавайте к чаю.

Личный опыт:

Автор News.ru Мария Левицкая уже испекла эти «Нежные узелки». Удивило то, что тесто получилось очень мягким и не липло к рукам. Печенье вышло рассыпчатым, хрустящим по краям и нежным внутри. Даже на следующий день оно осталось таким же вкусным. Кстати, вместо сахара можно взять коричневый — карамельный вкус будет ещё насыщеннее. Рецепт — настоящая находка для чаепития!

Проверено редакцией
