Ленивый ужин в духовке: три блюда, которые готовятся сами

Вечер, а вы весь день провели на ногах, и последнее, чего хочется, — стоять у плиты и помешивать, переворачивать, следить, чтобы не пригорело или не убежало. Именно в такие моменты духовка становится лучшей подругой на кухне. Эти три рецепта придуманы специально для тех, кто хочет вкусно поужинать, потратив на готовку не больше 30 минут личного времени.

Сырные яйца кокот с мисо-пастой

Это блюдо — адаптация французской классики œufs en cocotte («яйца в горшочке» — в переводе с французского), но с японским акцентом. Мисо-паста — ферментированная соевая паста — почти не встречается в русских рецептах запеченных яиц, а зря: она дает глубокий умами-вкус без лишних специй и практически не требует усилий.

Понадобятся: яйца куриные (4 шт.), сливки жирностью 20% (4 ст. л.), мисо-паста белая (2 ч. л.), сыр твердый — пармезан или любой выдержанный (40 г, натертый), масло сливочное (для смазки форм), соль и черный перец по вкусу, свежий укроп (по желанию).

Способ приготовления. Духовку разогреть до 180 градусов. Четыре жаропрочные кокотницы или небольшие керамические формочки смазать маслом. В каждую положить по половине чайной ложки мисо-пасты, влить по столовой ложке сливок и аккуратно вбить по одному яйцу, стараясь не повредить желток. Посыпать тертым сыром, слегка посолить. Поставить формочки на противень, влить на него горячую воду высотой около 1 см — это водяная баня, которая не даст яйцам «резиноветь». Запекать 12–14 минут до схватившегося белка и жидкого желтка. Подавать прямо в формочках с хрустящим хлебом.

Калорийность на 100 г: примерно 145 ккал. БЖУ: белки — 9 г, жиры — 11 г, углеводы — 2 г.

Яйца — источник холина, необходимого для работы мозга и нервной системы; мисо содержит пробиотики, поддерживающие микрофлору кишечника.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Куриные бедра в маринаде из айвового варенья

Айвовое варенье в качестве маринада для мяса — прием, почти забытый в современной кулинарии, хотя именно кислинка и терпкость айвы дают курице карамельную корочку лучше, чем привычный мед. Блюдо готовится быстро и пахнет невероятно!

Понадобятся: куриные бедра без кости (4 шт., примерно 600 г), варенье из айвы (3 ст. л.), соевый соус (2 ст. л.), чеснок (3 зубчика, пропущенных через пресс), горчица зернистая (1 ч. л.), масло растительное (1 ст. л.), соль и острый перец по вкусу.

Способ приготовления. Смешать варенье, соевый соус, чеснок, горчицу и масло до однородности. Куриные бедра надрезать в двух-трех местах поперек, чтобы маринад проник внутрь. Хорошо обмазать маринадом со всех сторон. Выложить в форму для запекания кожей вверх. Отправить в духовку, разогретую до 200 градусов, на 25 минут. За 5 минут до готовности включить режим «гриль» для золотистой корочки. Ужин готов — остается только нарезать свежие овощи на гарнир.

Калорийность на 100 г: около 175 ккал. БЖУ: белки — 18 г, жиры — 9 г, углеводы — 6 г.

Куриные бедра богаты железом и цинком; айва содержит пектин и органические кислоты, улучшающие пищеварение.

Запеченный булгур с овощами «одна форма»

Метод «все в одну форму» пришел из ближневосточной кухни и до сих пор редко встречается в русскоязычных рецептах. Булгур — дробленая пшеница — впитывает бульон прямо в духовке, становясь рассыпчатым и ароматным, пока овощи карамелизируются рядом. Никакой отдельной варки крупы.

Понадобятся: булгур (150 г), кабачок (1 небольшой, нарезанный кубиками), помидоры черри (200 г, целые), лук красный (1 шт., полукольцами), перец болгарский (1 шт., кубиками), бульон овощной или куриный горячий (300 мл), масло оливковое (2 ст. л.), паприка копченая (1 ч. л.), куркума (0,5 ч. л.), соль и перец по вкусу, свежая петрушка для подачи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Способ приготовления. Духовку разогреть до 190 градусов. В глубокую форму для запекания высыпать сухой булгур, разровнять. Сверху выложить все овощи, сбрызнуть маслом, посыпать паприкой, куркумой, солью и перцем. Аккуратно влить горячий бульон по краю формы, не смывая специи с овощей. Накрыть форму фольгой и поставить в духовку на 20 минут. Снять фольгу и запекать еще 8–10 минут, чтобы верхний слой слегка подрумянился. Перед подачей перемешать и посыпать петрушкой.

Калорийность на 100 г: не более 98 ккал. БЖУ: белки — 3 г, жиры — 3 г, углеводы — 16 г.

Булгур имеет низкий гликемический индекс (около 48) и богат клетчаткой, что обеспечивает долгое чувство сытости.

Три простых правила «ленивой» духовки

Чтобы ужин за 30 минут всегда получался быстро и без стресса, запомните несколько хитростей. Во-первых, духовку нужно ставить разогреваться самым первым делом — пока нарезаются ингредиенты, она уже достигает нужной температуры. Во-вторых, фольга и крышки для форм — главные помощники: они удерживают пар внутри и ускоряют приготовление. В-третьих, режим «конвекция» сокращает время запекания примерно на 20% по сравнению с обычным нагревом, что особенно ценно в будний вечер, когда каждая минута на счету.

