30 апреля 2026 в 13:30

Когда рис приелся, попробовал сделать этот пилав с булгуром — ароматное блюдо с ореховыми нотками

Рис для меня всегда был скучным. А булгур — другое дело. Крупа с ореховым вкусом, которая не разваривается, остается рассыпчатой. В паре с фасолью и курагой получается пилав, который не надоедает на второй день. Готовлю сразу на два раза.

Что понадобится

200 г булгура, 1 луковица, 100 г кураги, 1 банка белой фасоли (400 г), 500 мл бульона, 30 г сливочного масла (или 2 ст. л. растительного), 0,5 ч. л. корицы, перец, соль.

Как я готовлю

Курагу нарезаю кубиками, если сухая — замачиваю на 15-20 минут. Лук рублю. В сковороде топлю масло, обжариваю лук 4-5 минут. Добавляю булгур, жарю 2-3 минуты, помешивая. Вливаю бульон, добавляю курагу, корицу, перец. Довожу до кипения, убавляю огонь, томлю под крышкой 10 минут.

Фасоль промываю. Добавляю к булгуру, готовлю еще 5 минут. Снимаю с огня, даю настояться 5-10 минут. Солю при необходимости.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Дмитрий Демичев
