27 сентября 2025 в 18:30

Итальянская фокачча дома: простой рецепт воздушного хлеба с оливковым маслом

Представьте аромат свежеиспеченного хлеба, который наполняет ваш дом уютом. Этот простой рецепт итальянской фокаччи раскроет секрет идеального дрожжевого теста — воздушного, пористого и пропитанного оливковым маслом. Следуйте пошаговой инструкции, и у вас получится настоящая итальянская фокачча с хрустящей корочкой и нежным мякишем.

Основа успеха — качественные дрожжи и время на подъем теста. Не бойтесь активно работать руками — это придает характерную текстуру.

Смешайте муку (450–500 г), сухие дрожжи (5–7 г или 15–20 г свежих), теплую воду (300–350 мл), соль (1 ч. л.) и оливковое масло (2 ст. л.). Вымесите мягкое тесто — оно не должно быть крутым, лучше пусть чуть липнет к рукам. Накройте пленкой и оставьте в тепле на 1–1,5 часа подниматься. Тесто увеличится вдвое — это нормально. Аккуратно переложите его на противень, смазанный маслом, слегка растяните руками, сделайте пальцами углубления по всей поверхности. Полейте сверху еще немного оливкового масла, посыпьте морской солью, можно добавить розмарин, вяленые томаты или оливки — как душе угодно. Выпекайте при 200 градусах 20–25 минут, пока фокачча не подрумянится и не станет пышной.

Готовую фокаччу лучше всего подавать теплой к супу или салату. Она станет звездой любого стола и перенесет вас на солнечную итальянскую кухню. Приятного аппетита!

Ранее мы делились с вами секретами идеальной шарлотки: от сметаны до орехов.

