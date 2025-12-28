Новый год — 2026
Готовим на большую компанию на Новый год и не только: воздушный торт «Анна Павлова»

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Приготовьте роскошный воздушный торт «Анна Павлова», который станет эффектным финалом праздничного застолья на Новый год и не только. Этот рецепт подойдет для большой компании.

Вкус божественный: хрустящая снаружи и нежная внутри меренга, воздушный крем и яркая кисло-сладкая вишня создают идеальную гармонию.

Рецепт: для коржей понадобится — 6 яичных белков (комнатной температуры), 300 г сахарной пудры, 2 ч. л. кукурузного крахмала, 1 ч. л. лимонного сока, щепотка соли. Взбейте белки с солью до мягких пиков, постепенно добавляя сахарную пудру, до твердых пиков. Аккуратно вмешайте крахмал и лимонный сок. Выложите массу на противень с пергаментом, сформировав два больших круга. Выпекайте в разогретой до 100–110 °C духовке 1,5–2 часа, затем остудите в выключенной духовке.

Для вишневой начинки: 500 г замороженной или свежей вишни (без косточек), 100 г сахара, 1 ст. л. крахмала, разведенного в воде. Вишню с сахаром доведите до кипения, влейте крахмал, проварите до загустения, остудите.

Для крема: 500 мл жирных сливок (33%), 100 г сахарной пудры, 1 ч. л. ванилина. Взбейте сливки с пудрой и ванилью до устойчивых пиков. Сборка: на первый корж выложите половину крема, сверху — вишневую начинку. Накройте вторым коржом, сверху распределите оставшийся крем и украсьте.

Ранее стало известно, как приготовить рулет «Рождественское полено» из шоколадного бисквита и сливочного крема.

