Федеральную трассу в российском регионе закрыли из-за плохой погоды

Участок федеральной трассы М-5 «Урал» в Башкирии будет закрыт в ночное время из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил начальник УГИБДД МВД по Башкортостану Владимир Севастьянов в Telegram-канале. По его данным, движение для грузового и пассажирского транспорта перекроют на участке с 1480 по 1548 километр трассы. Ограничения предположительно продлятся до 9:00 (7:00 мск) 29 декабря.

Руководитель республиканской Госавтоинспекции призвал водителей заранее планировать маршруты и по возможности воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодной обстановки.

Ранее почти 70 автомобилей столкнулись в Японии из-за гололедицы. Массовое ДТП произошло в населенном пункте Минаками префектуры Гумма на острове Хонсю. Предварительно, два человека погибли, еще около 30 пострадали.

Кроме того рейсовый автобус, перевозивший 28 пассажиров, застрял на трассе в Челябинской области из-за мороза. Из-за низкой температуры в пневмосистеме транспортного средства произошло замерзание воздуха. Сотрудники ведомства пришли на помощь пассажирам.