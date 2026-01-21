Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 22:34

Три российских аэропорта перестали принимать и выпускать самолеты

Росавиация ограничила перелеты в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) ввело временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в трех аэропортах Северного Кавказа. Решение касается аэропортов Владикавказа (Беслан), Грозного (Северный) и Магаса, указано в официальном сообщении ведомства.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — уточняется в публикации.

Ограничения вступили в силу на основании распоряжения регулятора. Росавиация не приводит конкретных причин и сроков действия ограничений. Такая мера является стандартной практикой при введении подобных мер предосторожности.

Пассажирам, чьи рейсы связаны с этими аэропортами, рекомендуется уточнять актуальную информацию у своих авиакомпаний. Продолжительность ограничений будет определена по мере нормализации оперативной обстановки.

Ранее сообщалось, что более 200 пассажиров, среди которых десятки россиян, оказались заблокированы в транзитной зоне аэропорта Тараза в Казахстане. Люди провели там около 18 часов из-за отказа пилота вылетать на самолете, который он счел неисправным. Авиалайнер компании SCAT Airlines, выполнявший рейс с вьетнамского острова Фукуок в Екатеринбург, совершил плановую техническую остановку для дозаправки. Однако ситуация значительно затянулась.

