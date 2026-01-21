Атака США на Венесуэлу
21 января 2026 в 11:54

Более 200 пассажиров застряли в казахстанском аэропорту

Baza: пассажиры рейса SCAT Airlines провели 18 часов в аэропорту Казахстана

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Более 200 пассажиров, среди которых десятки россиян, оказались заблокированы в транзитной зоне аэропорта Тараза в Казахстане, сообщил Telegram-канал Baza. Люди провели там около 18 часов из-за отказа пилота вылетать на самолете, который он счел неисправным.

Авиалайнер компании SCAT Airlines, выполнявший рейс с вьетнамского острова Фукуок в Екатеринбург, совершил плановую техническую остановку для дозаправки. Однако вместо запланированного часа 217 пассажиров, включая маленьких детей, были вынуждены ожидать дальнейшего вылета почти сутки в «чистой зоне».

По словам очевидцев, вылет постоянно переносили на один-два часа, а представители перевозчика не могли дать внятных объяснений. На «горячей линии» авиакомпании также не отвечали, что усугубляло ситуацию. При этом пассажиры не могли покинуть транзитную зону и выйти из аэропорта.

Первое полноценное питание и воду людям доставили только спустя восемь часов, глубокой ночью. Завтрак был организован еще через восемь часов после этого. Как заявила одна из сотрудниц перевозчика пассажирам, командир самолета отказался продолжать полет из-за технической неисправности, сославшись на безопасность.

Необходимую для ремонта деталь доставили в Тараз отдельным рейсом из Алма-Аты. По информации пассажиров, она уже установлена на самолет, однако перед объявлением посадки экипаж должен провести пробный запуск.

Ранее стало известно, что выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы. По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, причиной инцидента стал снегопад. Обошлось без пострадавших.

