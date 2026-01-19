В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за ВПП при посадке

Выполнявший рейс из Минеральных Вод самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Махачкалы, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. По предварительным данным, причиной инцидента стал снегопад.

По предварительным данным, установлено, что 18 января 2026 года самолет, выполнявший рейс Минеральные Воды — Махачкала, совершил штатную посадку в аэропорту Махачкалы и выкатился за пределы ВПП, — говорится в сообщении.

Пострадавших нет, самолет повреждений не получил. Следователи работают на месте происшествия, идет проверка.

Ранее пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра. В Сети появились соответствующие кадры.

До этого сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Как рассказали очевидцы, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом, перед крушением был слышен взрыв. Тело пилота аквалангисты достали через два часа после трагедии.