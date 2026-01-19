Пассажирский самолет потерял колесо шасси при приземлении и попал на видео В США пассажирский самолет потерял переднее колесо шасси при посадке в Орландо

Пассажирский самолет Airbus A321neo авиакомпании United Airlines, выполнявший рейс UA2323 из Чикаго в Орландо, потерял переднее колесо шасси при приземлении в аэропорту назначения, сообщает Aviation Today. Самолет подпрыгнул при заходе на посадку в условиях сильного ветра. В Сети появились соответствующие кадры.

После инцидента лайнер не смог самостоятельно покинуть полосу. На помощь пассажирам и экипажу были направлены аварийные службы. Все 200 пассажиров и шесть членов экипажа были благополучно эвакуированы на автобусах и доставлены в терминал. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас происшествие расследует Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Причины отрыва колеса и обстоятельства посадки будут установлены в ходе проверки.

Ранее сверхлегкий самолет с рекламным баннером упал в океан недалеко от пляжа Копакабана в Рио-де-Жанейро. Как рассказали очевидцы, борт Cessna 170A носом ушел в воду рядом с берегом, перед крушением был слышен взрыв. Тело пилота аквалангисты достали через два часа после трагедии.