04 марта 2026 в 18:55

В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

Росавиация ввела ограничения в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса

Фото: Саид Царнаев/РИА Новости
В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Под ограничения попали воздушные гавани «Беслан» во Владикавказе, «Северный» в Грозном и аэропорт Магаса. В Росавиации уточнили, что решение принято для минимизации рисков при выполнении авиарейсов. На данный момент информация о сроках действия ограничений не уточняется.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

Прежде сообщалось, что в подмосковный Жуковский прибыл самолет МЧС России с гражданами, покинувшими Иран. Борт Ил-76 доставил 117 человек, из которых 54 — дети. Россияне выезжали из Ирана через наземные пункты пропуска на границе с Азербайджаном. Оттуда их забрали в аэропорт Ленкорани. Операция по возвращению россиян на родину прошла успешно.

Россия
Росавиация
аэропорты
ограничения
