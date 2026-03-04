В трех аэропортах на юге России ввели ограничения на полеты

В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов, сообщила пресс-служба Росавиации в Telegram-канале. Мера направлена на обеспечение безопасности полетов.

Под ограничения попали воздушные гавани «Беслан» во Владикавказе, «Северный» в Грозном и аэропорт Магаса. В Росавиации уточнили, что решение принято для минимизации рисков при выполнении авиарейсов. На данный момент информация о сроках действия ограничений не уточняется.

Ранее Федеральное агентство воздушного транспорта ввело временные ограничения на работу трех аэропортов в Поволжье. Запреты на взлет и посадку были введены в Казани, Чебоксарах и Ульяновске.

